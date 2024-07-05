حزب المؤتمر يطالب الحكومة الاهتمام بتدريب الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة

اعتبر اتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة إسلام تمراز، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لديها ملفات كثيرة يجب العمل عليها حتى يشعر المواطن المصري بأن هناك تغيير حدث على أرض الواقع، وأن هناك أمل فى المستقبل.

وقال: إن اختيار الكفاءات البارزة لتولي المسؤوليات الوزارية يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التقدم والتنمية، لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، ودعم الشباب والمرأة واستكمال مسيرة البناء والتنمية من أجل بناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

وأوضح رئيس الاتحاد: أن من أهم الملفات التي تتطلب جهودا كبيرة من الحكومة الجديدة هو ملف تدريب الشباب على سوق العمل وفتح أسواق جديدة لتخفيض نسبة البطالة بين الشباب، وأيضا تدريب الفتيات والسيدات على التكنولوجيا الحديثة وأيضا الحرف اليدوية ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم.

وأكد: أن من الملفات الهامه التى يجب أن يكون لها أولوية هو ملف تطوير التعليم ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وأيضا ملف الصناعة والمشروعات الصغيرة لابد أن يكون لهم أولوية لدى الحكومة الجديدة ، وأيضا ملف الاستثمار في تحسين البنية التحتية.