” دماء لن تجف ” فيلم مصري ليبي لدعم القوات المسلحة..

إنتهي المخرج إبراهيم العويب ،من تصوير فيلم ( دماء لن تجف ) للكاتبة المصرية شادية الهواري الفيلم برعاية مكتب الإعلام والثقافة أجدابيا ، ومن إنتاج إدارة التوجيه المعنوي فرع الخليج .. وتنفيذ شركة طُموح للإنتاج الفني ،يتحدث الفيلم عن جندي ليبي يتعرض للإعتقال من قبل إرهابيين وتدور احداثه في خضم محاربة الجيش الليبي للإرهاب والمُرتزقة والطامعين في خيرات البلاد .

الفيلم من بطولة نخبة من مواهب و فنانين صاعدين بمدينة أجدابيا..تمثيل محمد عادل ، معتوق صافي ،حمزه فرج ، أدم محمد ، أحمد الشريف ، عبد السلام بوحشيشة ، مصباح إدريس ، تأليف شادية الهواري ..تصوير خالد أقويطين..إخراج إبراهيم العويب.و يعرض الفيلم خلال الأيام القادمة عبر القنوات الليبية ،و هو تعاون ليبي مصري فنياً في دعم القوات المسلحة الليبية ..