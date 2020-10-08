د. جودة عبدالخالق يرفض الحديث لقناة الجزيرة للتعليق على مقاله في جريدة الأهالي”خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس”:”الجزيرة”معادية للدولة المصرية وتعمل لصالح “الجماعة الإرهابية”

رفض أستاذ الإقتصاد ،والقيادي في حزب التجمع ووزير التموين الأسبق د. جودة عبدالخالق الإدلاء بتصريحات صحفية إلى قناة “الجزيرة مباشر” ،للتعليق على مقاله المنشور أمس الاربعاء ،في عموده الأسبوعي “لقطات” بجريدة الأهالي ،تحت عنوان :”خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس” ..وقال د.جودة أن قناة الجزيرة إتصلت به ،لكنه رفض الحوار معها ،مبرراً ذلك بالتأكيد على أن “الجزيرة” معادية للدولة المصرية ،وتستهدف ضرب الشعب المصري ،وكذلك تعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية ..

وكان د. جودة عبدالخالق قد تقدم في مقاله هذه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي ،والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة ،ثم دعا لعقد مؤتمر وطنى للإصلاح الاقتصادى تناقش فيه كل القضايا بمشاركة الجميع، بحيث يتحول بلدنا من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد إنتاجى..راصدا ًوجهة نظره في بعض السياسات الراهنة..

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