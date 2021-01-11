في مديح الرفاق لـ”زين العابدين الضبيبي”
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في مديح الرفاق
زين العابدين الضبيبي- اليمن
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لي رفاقٌ
إذا أولموا أنجدوا
وإذا أجدبوا أتهموا
ورفاقٌ
إذا فَتَلَ الحزبُ لحيتهُ تمموا
ورفاقٌ
كبارٌ أصابعهم تحجبُ الشمسُ
عن أُفقنا
غير أنهمُ
لضئيل أشعتها استسلموا
ورفاقٌ
يعيشونَ تحتَ حوافرِ أمجادهمْ
لم يفيقوا
ولا قدروا في هجير المناماتِ أن يحلموا
ورفاقٌ
بلا ملمحٍ يتأرجحُ في التيهِ
لألاءُ نجمتهمْ
وكأنهمُ عدمٌ متخمُ
ورفاقٌ
غريبون مثل دويِّ الصدى.
من همُ؟ “منْ همُ”؟
ورفاقٌ سرابُ مؤائدهمْ
غامضٌ مثلهمْ
لا أغاثوا ولا كوَّموا
ورفاقٌ
ولستُ مُصيباً هنا
إذْ أشبههم بالرفاقِ
فلم يتركوا منفذاً للعناقِ
وما أثثوهُ بشوكِ العداوةِ أو لغَّموا
ورفاقٌ يصيحون بي
إن من أغلق البؤسُ
أبواب أحلامهِ آمنُ
إن من يدخل الآنَ
في جُبِ خيبتهِ آمنُ
غير أني كفرتُ بهم
وسلكتُ طريقَ الردى
ما تلفَّتُ خلفي
وإن توجوني على عرشهمْ ملكاً
وبحزنٍ تصخَّرَ في الروح قد أقسموا
ما أمرَّ الرفاقَ..
ومن ذا يصدقهمْ
بعد أن ملَ هُدهدُهُ
البحثَ في جدبِ أيامهِ عنهمُ؟
ورفاقٌ إذا ضاق ليلكُ واكتحل القلب بالحسراتِ
هم الجنةُ الحلمُ والبلسمُ .
….
زين العابدين الضبيبي
29 سبتمبر 2020م