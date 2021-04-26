البياضي لوزير النقل: الشعب مش قادر يستحمل أن تتحول القطارات من وسيلة نقل لقتل

عقّب النائب فريدي البياضي على بيان وزير النقل أمام مجلس النواب في الجلسة العامة وقال النائب، لا شك أن هناك إنجازات لا يمكن لعاقل ان ينكرها ، لكننا لا يمكن ان ننكر ان هناك مشكلات بل كوارث راح ضحيتها أرواح أبرياء لا ذنب لهم ولا يمكن أن نعفي الوزير والسلطة التنفيذية بالكامل من المسئولية السياسية .

وتابع؛ خطة التطوير التي عرضها الوزير تبدو جيدة، لكن المشكلة في أولويات الحكومة ولا يمكن ان نمنع انفسنا عن المقارنة المؤسفة بين تطوير منظومة السكة الحديد وبين تطوير الطرق و(القطار الكهربائي) و (المونو ريل) لا في حجم الانفاق ولا في سرعة الانجاز.

ووجه البياضي كلامه للوزير قائلاً خطة تطوير السكة الحديد منظمة وجيدة وكنت ساقوم بالتصفيق مع زملائي الذين صفقوا للوزير لو كنت سمعت هذه الخطة في أول اسبوع عقب توليه الوزارة، لكن الوزير تولى المسئولية منذ سنتين وشهر و ١٤ يوم.. للاسف التحرك والانجاز في غاية البطء في ملف في غاية الأهمية.

واضاف: غير مقبول ان تستمر هذه الكوارث وفي كل مرة نسمع ان هناك خطة تطوير مستمرة، والوزير قال: استحملوني إلى ان ننتهي من التطوير ! وأقول له “عفواً الشعب مش قادر يستحمل وكل يوم في ناس بتموت، الشعب مش قادر يستحمل ان تتحول القطارات من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل”.

واختتم البياضي كلمته: أطالب الوزير باجراءات فورية لوقف نزيف الدم على قضبان السكك الحديد وتقديم خطة زمنية وموعد للانتهاء من التطوير.