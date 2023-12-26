رسالة خاصة من رئيس الـ«فيفا» لـ«الأهلي» لمشاركته فى «FIFA 2025»

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» السويسرى جياني إنفانتينو، رسالة تهنئة خاصة للنادي الأهلي، بعد ضمان مشاركته في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكان إنفانتينو رئيس فيفا الـ«فيفا»، قد نشر فيديو خاص عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، هنأ من خلالها المارد الأحمر على مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وكتب رئيس الـ«فيفا» السويسرى جياني إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على انستجرام: «سيمثل الأهلي جماهيره الفخورة به والمتحمسة له في مونديال الأندية «FIFA 2025» في الولايات المتحدة، تهانينا!».

ويذكر، أن كأس العالم للأندية 2025، سيقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة على حساب الوداد المغربي.