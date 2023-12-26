ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي.. فاز على بيرنلي بهدفين دون رد

استعاد فريق نادى ليفربول «الريدز»، ذاكرة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعادلين متتاليين مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1)، ولو بشكل مؤقت بعد الفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد مساء اليوم «الثلاثاء»، فى منافسات مباريات الجولة 19 من مسابقة البريميرليج الإنجليزى.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، وبذلك يرفع «الريدز» رصيده من النقاط إلى النقطة 42، ليتصدر قمة جدول المسابقة، وبفارق نقطتين عن أرسنال الذى يتبقى له مباراة.

وكان قد سجل ثنائية «الريدز» وهو يلعب خارج الديار، كلاً من الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة السادسة، والبديل البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 90.