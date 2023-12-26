زعيم الثغر إلى المربع الذهبى لدورى NILE بعد الفوز على فاركو

تقدم فريق الاتحاد السكندرى إلى المركز الرابع فى دورى nile، مستمرًا فى تقديم عروضه القوية هذا الموسم، وتمكن من الفوز على فاركو 3 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

أحرز اللاعب عبد الغنى محمد للإتحاد السكندرى الهدف الأول في الدقيقة 14 ، وفى الدقيقة 22 بضيف اللاعب بواتينج الهدف الثانى، ومع بداية الشوط الثانى سجل لاعب فاركو هدفه الوحيد عن طريق لاعبه سيف تيرى في الدقيقة 51، وفى الدقيقة 85 سجل زعيم الثغر هدفه الثالث عن طريق خالد الغندور، ليرتفع رصيد سيد البلد إلى 15 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة .

كيف سارت المباراة

الشوط الأول

امتلك زعيم الثغر زمام الأمور واستطاع أن يحكم قبضته على أحداث الشوط الأول منذ الدقيقة الأولى ونجح في إحراز الهدف الأول عن طريق عرضية داخل منطقة الجزاء تصل لعبد الغنى محمد يصوبها مباشرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول لزعيم الثغر.

وواصل لاعبو الإتحاد هجومهم ولم يلجأ إلى التراجع لحفاظ على تقدمه بهدف، ومن إحدى الكرات يستلم مابولولو هداف الفريق الكرة من على حدود منطقة الجزاء، ويسديدها فى اتجاه المرمى ليخرجها مدافع فاركو، لكنها تصل إلى بواتينج لم يجد اى صعوبة في إيداعها المرمى.

بعدها أجرى المدير الفني لفاركو خالد جلال إجراء بعض التغييرات سواء داخل الملعب او إشراك السودانى سيف تيرى من أجل العودة للقاء، وبالفعل تغير الحال وأضاع لاعبوه عدة فرص، وأحرز الفريق هدفا قام إبراهيم نور الدين حكم اللقاء بإلغائه بعد اللجوء للفار.

الشوط الثانى

ومع بداية الشوط الثانى، حاول فاركو تعديل النتيجة وتحقق له ما أراد ونجح لاعبوه في إدراك الهدف الأول عن طريق سيف تيرى في الدقيقة 51 من انفراد كامل بالمهدى سليمان حارس الإتحاد، بعدها ضغط الفريق من أجل إحراز هدف التعادل لكنه لم ينجح فى ذلك، ونجح طارق العشرى المدير الفني لزعيم الثغر في الدفاع ببسالة بعد إجراء بعض التغييرات، وفى الدقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات ينجح خالد الغندور في إحراز الهدف الثالث للاتحاد لينتهى اللقاء بتقدم زعيم الثغر ويحرز أغلى 3 نقاط صعدت به للمربع الذهبى .