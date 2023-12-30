بحلول نهاية عام 2023: أحداث وتغيرات تغير مستقبل العالم

مع نهاية عام 2023, يشهد العالم العديد من الأحداث المفصلية, من الصراعات المسلحة إلى التغيرات السياسية الجذرية, التي افتتحت سياقات جديدة من المؤكد أنها ستكون موضوعات لاهتمام الرأي العام والإعلام الدوليين في العام المقبل. وإليكم أبرز هذه الأحداث :

موجة يمينية صاعدة حول العالم

أخرها صعود سياسيين يمينيين متطرفين إلى الحكم في كل من هولندا (خيرت فيلدرز) والأرجنتين(خافيير ماليه), شهد العالم في 2023 تصاعدا لنفوذ اليمين المتطرف, مضافا على ما سبق في عام 2022 عندما تولت جيورجيا ميلوني السلطة في إيطاليا في أكتوبر, عن حزب «إخوة إيطاليا» المتطرف, وكذلك مع استقرار حكم السياسي اليميني فيكتور أوربان في المجر الذي حكم البلاد بين عام 1998 وعام 2010 ثم من عام 2013 حتى اليوم من غير انقطاع.

ولا تكتمل صورة التقدم المتسارع لليمين المتطرف إلا مع الإشارة إلى أن سلوفاكيا انضوت الشهر الماضي تحت راية اليمين المتطرف، مع وصول روبيرت فيتسو إلى السلطة فيها، على رأس حزبه القومي الاشتراكي متحالفاً مع حزبين؛ اليميني المتطرف «إس إن إس»، واليسار المتطرف «هيلاس ـ إس دي».

وفي إسبانيا, حقق حزب فوكس اليميني المتطرف اختراقا في السياسة المحلية بحصوله المفاجئ في الانتخابات الإقليمية المبكرة، فبراير الماضي، على 13 مقعدا في برلمان كاستيا وليون المكون من 81 مقعدا، بعد أن كان بحوزته مقعد واحد. ويمكن لائتلاف “فوكس” و”الحزب الشعبي” أن يلعبا دورا مهما في الانتخابات العامة المقبلة نهاية 2023.

وفي فرنسا, تبين استطلاعات الرأي أن حزب ماريان لوبان «التجمع الوطني» آخذ في التقدم، وسبق له أن احتل المرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية السابقة، وهو يتأهب لإنجاز مشابه في الانتخابات المقبلة. وفي أي حال، فإن انتخابات يونيو المقبل، على المستوى الأوروبي، سوف تشكل الاختبار الحقيقي لمدى قدرة اليمين المتطرف على مواصلة التقدم.

يعكس الوقت الراهن وجود دينامية قوية لليمين المتطرف، الذي يحكم في خمس بلاد أوروبية في غضون هذا العام, ارتباطًا بأزمة الهجرات الكبرى التي شهدها عام 2015، خصوصا في دول أوروبا الشرقية. يتقدم اليمين المتطرف ويقوي مواقعه منذ 40 عاما، ولكن الجديد أنه في السنوات الأخيرة أخذ يتبدل ويطبع صورته، ما يعكس رغبته بالوصول إلى السلطة، وليس البقاء على الهامش في المعارضة.

ومن المؤكد أن هذا الصعود يرتبط بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترافقت مع تفشي وباء «كوفيد 19» حيث استغلت الأحزاب اليمينية الصعوبات المرتبطة بالوباء ضد الحكومات القائمة. بيد أن الخيط الجامع والقاعدة الايديولوجية لكل الأحزاب اليمينية المتطرفة يتمثلان في الدفاع عن الهوية الأوروبية ومعاداة الثقافة غير الأوروبية ورفض الهجرات والربط بينها وبين الاعتداءات الإرهابية التي عرفها كثير من البلدان الأوروبية.

اتفاق عودة العلاقات السعودية الإيرانية

في 2023 اتفق طرفي أحد أبرز الصراعات الإقليمية في المنطقة على عودة العلاقات بينهما بوساطة صينية, حين أصدرت المملكة العربية السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران, وهذا الاتفاق هو بمثابة علامة تغير بالغة الأهمية في سياقات الصراع الإقليمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط, بما يمثله من أبعاد دينية ومذهبية سميت بصورة دارجة بمسمى النزاع السني-الشيعي.

الجانبان اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام .2001

جرت في الفترة من 6 – 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي البلدين برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

وشمل الاتفاق عدة بنود أهمها الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران. واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما. كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27/5/1998 .

اندلاع الحرب في السودان

في 15 أبريل 2023، تصدرت الأنباء العالمية أخبار بداية الصراع العسكري داخل السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع هي عبارة عن جماعات مسلّحة كانت تعمل تحت إمرة الجيش، ليسفر هذا الصراع عن مقتل 12 ألف شخص، وتشريد 6 ملايين داخل وخارج السودان، وخسائر مادية تقدر بـ60 مليار دولار.

ألحق القتال في السودان أضرارا هائلة في البنية التحتية والمرافق العامة؛ مما عطَّل خدمات أساسية، خاصة في القطاع الصحي، وسط انتشار واسع للوبائيات، مثل الملاريا وحمى الضنك، حتى خرجت نحو 70% من المستشفيات عن الخدمة، كما يعاني البعض الآخر من نقص حاد في شرائح فحص الفيروسات، ما أدى لوقف التبرع بالدم، رغم حاجة مرضى الحوادث وإصابات الحرب وبعض الأمراض إليه.

وتسببت الحرب أيضا في وفاة المئات من المصابين بالأمراض المزمنة، مثل الكلى والسكري وغيرهما، بسبب نقص حاد في الرعاية الطبية والأدوية المنقذة للحياة.

صندوق النقد الدولي توقع نتيجة لهذه الحرب، بأنه سيكون هناك هبوط حاد للاقتصاد السوداني، خاصة مع تركز القتال في الخرطوم التي توجد بها صناعات مهمة، وعدم وجود أفق منظور لنهاية الصراع.

وبنهاية العام, قالت الأمم المتحدة إن الحرب التي اندلعت في السودان أدت إلى نزوح 7.1 ملايين شخص، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة واصفة إياها بـ”أكبر أزمة نزوح في العالم”.

المواجهة الأكبر بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

في السابع من أكتوبر، بدأ النزاع الأكثر دموية بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عندما اخترق المسلحون الجدران المحيطة بقطاع غزة. واقتحموا العمق الإسرائيلي في عملية أطلقوا عليها: طوفان الأقصى”.. وقتلوا نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجزوا أكثر من 240 آخرين كرهائن واقتادوهم إلى غزة.

الهجوم غير المسبوق منذ قيام دولة إسرائيل في العام 1948 أثار الخوف والصدمة في إسرائيل والخارج. وخلف الرد الإسرائيلي في غضون نحو شهرين فقط، خلف القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة ما يزيد على 18 ألف شهيد فلسطيني، و47 ألف مصاب، معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال, الخلاصة هي تدمير شامل للكثير من البنية التحتية، خاصة في شمال غزة الذي نزح مئات الآلاف منه نحو الجنوب.

أشعل هذا الصراع سلسلة من الأحداث وأعاد ترتيب كثير من الأوضاع في المنطقة, بعد أن كانت أطراف عربية عازمة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لتتجه نحو أحداث شرخ كبير في الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية. ومن بين الآثار الجيوسياسية المهمة للحدث الكبير, هو تعطل مشروعات تنموية عالمية كبرى تمر بالشرق الأوسط بسبب التوترات, ربما أبرزها مشروع الممر التجاري الهندي برعاية أمريكية, والجزء الجنوبي من مشروع الحزام والطريق الصيني.