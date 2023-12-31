بعد انسحاب الأهلي والزمالك.. سحب قرعة كأس الرابطة اليوم

تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب،وبالتنسيق مع المشرف العام على المسابقات عامر حسين ، فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، سحب قرعة بطولة كأس الرابطة بدون الأهلي والزمالك.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد قررت انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 7 يناير المقبل، بعد أن كان قد تم الاعلان من قبل عن انسحاب كلا من فريقى الأهلي والزمالك، ما أدى إلى توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه نتيجة لاعتذارهما عن عدم المشاركة لأسباب مختلفة.

وبعد انسحاب الأهلي والزمالك، واعتذارهما عن عدم المشاركة أصبح من المؤكد أن تجرى البطولة بتقسيم الفرق المتبقية والبالغ عددها 16 فريقا على 4 مجموعات، بحيث يتأهل متصدرو المجموعات الأربعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة، والذي يقام من مباراتين بنظام خروج المغلوب.