التموين : انطلاق معارض أهلاً رمضان 15 فبراير المقبل 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق معارض اهلا رمضان في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر، واكد وزير التموين د” على المصيلحى” خلال لقاءه اليوم مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض اهلا رمضان إنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد ادني 3 معارض اضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة مشيرا إلي إن المحافظات والإتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف المصيلحي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض أهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد المصيلحى أن الإحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما أثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.