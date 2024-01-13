رسميا.. عمر كمال فى الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف ورد فعل اللاعب فى معسكر «الفراعنة»

أعلن النادي الأهلي لكرة القدم، تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن الدولي عمر كمال عبد الواحد قادما من فريق مودرن فيوتشر.

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أمير توفيق، إنه تم التعاقد مع عمر كمال لمدة 3 سنوات ونصف السنة، مع إمكانية إضافة موسم آخر مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا لنادي فيوتشر.

وفى بيان للمارد الأحمر على موقعه، كشف الأهلى أن أمير توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، أنهى كل الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب عمر كمال، الذى يتواجد حاليا ضمن صفوف المنتخب المصري في كوت ديفوار لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية.

وكان رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عدلي القيعي، قد قال في تصريحات متلفزة: «توصلنا لاتفاق نهائي مع نادي مودرن فيوتشر على ضم عمر كمال عبد الواحد بشكل رسمي إلى النادي الأهلي في يناير الجاري، ونشيد بدور أمير توفيق وهيثم عرابي في ملف المفاوضات، وكان هناك حرص كبير من رئيس فيوتشر وليد دعبس على التعاون بشكل قوي مع الأهلي.

واختتم القيعي تصريحاته: الإجراءات النهائية لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر في مراحلها الأخيرة حاليًا، واللاعبين الثلاثة وافقوا على الانضمام لـ فيوتشر.

وكان رد فعل عمر كمال عبدالواحد، والذى يتواجد في معسكر المنتخب بعد إعلان الأهلي ضمه، فقد شهد سعادة للاعب الذي ظهرت عليه علامات الفرحة عقب الإعلان الرسمي من جانب مسؤولي النادي الأهلي، حيث حرص لاعبو المنتخب الوطني على تقديم التهنئة له على انتقاله لبطل أفريقيا وصاحب برونزية مونديال الأندية الأخير.