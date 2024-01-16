80% من الشعب مش لاقي ياكل.. نواب يهاجمون وزير التموين بالجلسة العامة

واجه أعضاء مجلس النواب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدد من الأدوات الرقابية ما بين طلبات إحاطة، وأسئلة حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، حيث تحدث غالبية النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن خفض وزن رغيف العيش بالمخابز إلى 60 جرام وغير ناضج للنهاية بسبب لجوء أصحاب المخابز لتوفير السولار، وعودة طوابير الخبز مرة أخرى وخاصة في قرى ومراكز الأقاليم، مع استمرار احتكار سلعة السكر حتى وصل سعر الكيلو الحر لـ60 جنيه، علاوة على عدم وصول مبادرة السكر المدعم من قبل وزارة التموين والذي تم تسعيره بـ27 جنيه، لمحافظات عديدة، بالإضافة لاحتكار الكميات من قبل الفاسدين بمديريات التموين والمحافظات وحجبها عن المستحقين، أيضًا ارتفاع سعر البصل وتجاوز الكيلو 30 جنيه لصالح المصدرين على حساب الشعب.

من جانبه طالب النائب نافع عبدالهادي برحيل وزير التموين، قائلًا: كيف لأحد مستشاري الوزير يكون متورط في قضية رشوة! حاميها حراميها، ماذا تفعل سيادة الوزير؟ لا رقابة على الأسعار ولا توافر للسلع، أرجو رحيلك عن المنصب، وخد معاك وزير المالية، الإدارة المحلية، التربية والتعليم، الصحة والمالية. ووجه النائب اتهامات للوزير بالفشل، قائلا: الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، متابعًا: الوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات علشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل، وقال النائب: “هو الوزير مستني ايه؟، متابعًا: أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي بره الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع. وطالب النائب محمد الصمودي برحيل الحكومة، فلم يعد هناك توفير للسلع ولا ضبط للأسعار، وبعد أن تم توفير السكر بـ27 جنيه للكيلو لفترة قصيرة عاد للاختفاء مرة أخرى وتم تخزينه لدى المحتكرين.

80% من الشعب مش لاقي ياكل

وهاجم النائب محمد عبدالعليم داود الحكومة ووزارة التموين، مؤكدًا بأن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين، ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزارة أستقيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مضيفًا: أن ارتباط الأسعار بالدولار أدى إلى انهيار الجنيه المصري، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر، محدش لاقي حتى أصبح 80% من الشعب مش لاقي ياكل، والنواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصادية من زيادة الأسعار”، مطالبًا بسرعة التحرك من إدارة شئون البلاد لإنقاذ الموقف متساءلًا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار؟ موضحًا بأن وزير المالية بيفرض ضرايب بالدولار”.