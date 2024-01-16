نواب يطالبون برحيل وزير التموين عن الحكومة

هاجم النائب محمود بدر وزير التموين قائلًا: لا توجد سلعة في الأسواق بسعر عادل يستطيع أن يشتريه المواطن، بلد لديها اكتفاء ذاتي من البصل ولا يستطيع المواطنين الحصول عليه، لدينا اكتفاء من السكر ولكن يصل سعره لـ 50 جنيه، مخاطبًا الوزير: أنت مسئل تماما عن ذلك، وكل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، مجمعات استهلاكية لمواجهة الغلاء ومشروع جمعيتي تحول لخرابات ولم يستشعر الوزير الحرج.

واختتم النائب كلمته للوزير: أتمنى أن يضيف وزير التموين في بيانه للرد الجملة التالية: “تولي المنصب الوزاري لم يعد مغنمًا بل عبء كبير وأعلن بكل شجاعة ترك موقعي”.

جاء ذلك خلال مواجهة أعضاء مجلس النواب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدد من الأدوات الرقابية ما بين طلبات إحاطة، وأسئلة حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

واستنكر النائب عبدالمنعم إمام في كلمته أداء الوزارة قائلًا للوزير: “خرجت منذ فترة معتذرًا للجمهور بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع، اعتذارك مرفوض وزارتك أصبحت وزارة معاشات باقتدار مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة، واستكمل: هذه البلد نصها بيقبض الحد الأدنى للاجور 4 آلاف جنيه، أقل فرد علشان ياكل 50 جنيه في اليوم يعني أسرة 4 أفراد تحتاج 6 آلاف جنيه شهريًا، دون السكن والمواصلات، وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلًا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.

ووجه النائب حديثه لوزير التموين: “خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر”، محذرًا: أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري، وليس مقبولًا أن نخير الشعب إما أن يمد يديه أو أن يكون حرامي، لكن فيه اختيار ثالث تورونا عرض اكتفاكم”.