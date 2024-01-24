عضو بالشيوخ: مشروع الضبعة يعكس قدرة مصر لتنفيذ طموحاتها ومواجهة كافة التحديات العالمية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن استكمال مشروع الضبعة النووية وعمل الصبة الخرسانية الرابعة تعكس قدرة مصر على تنفيذ طموحاتها ومواجهة كل التحديات الداخلية والعالمية.

وأضاف عكاشة: أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته عبر خاصية الفيديو كونفرانس في مشروع الصبة الخرسانية الرابعة بالضبعة النووية سيسجلها التاريخ لتحقيقها حلم المصريين في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المشروع يبرهن على قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على اتخاذ خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال الجديدة في مستقبل أكثر أمنا.

وأشار النائب عمرو عكاشة ، إلى أن الرئيس السيسي يسعى بشكل قوي إلى تعميق العلاقات مع القوى العظمى لتحويل مصر إلى نموذج دولي مهم ورائد في الطاقة النظيفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الضبعة النووية سيحقق نتائج اقتصادية كبيرة من خلال توفير الطاقة النظيفة اللازمة للاستثمارات، مما يساعد علي التوسع في مجالات التنمية المختلفة.

واشار النائب إلى أن محطة الضبعة سيكون لها أثر مباشر وسريع على زيادة الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها في مصر بجانب توطين التكنولوجيا النووية الروسية المتقدمة في مصر وهو أمر استثنائي ويعزز من القدرات الشاملة للدولة المصرية.