الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر باستمرار حرب الإبادة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن ما يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب في قطاع غزة لمدة 6 أشهر أخرى، استخفاف بالمطالبات الأممية والدولية التي تدعو لوقف الحرب فورا.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن تصريحات نتنياهو تعني الاستمرار في الإبادة الجماعية والنزوح القسري والتهجير للمواطنين في قطاع غزة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا، والتي تنتهك فيها نصوص ومضامين وروح اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وجميع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع المدنيين العزل في ظل الحرب، بما في ذلك تسوية المنازل والمنشآت، وارتكاب مئات المجازر الجماعية وفرض النزوح القسري على سكانها، بحجج وذرائع واهية.