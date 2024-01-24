زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وغياب التنسيق بين الوزارات والشركات

قال مجدى ملك أن اليوم انعقدت اللجنة المصغرة من لجنة الزراعة بحضور ممثلي وزارة الزراعة، البترول، المالية، الصناعة وقطاع الأعمال، والشركات المصنعة والجمعيات الممثلة للقطاع التعاوني، لاستكمال مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة، والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن مما يؤثر يالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار ملك إلى أن الدولة المصرية تنتج كامل الاستهلاك المحلى من الأسمدة ويوجد فائض أيضا يتم تصديره، وأكد على أن اللجنة اوصت بعد التوافق بين النواب والمسؤولين بالمتابعة المستمرة لملف وصول الاسمدة والتزام كافة الشركات المنتجة للاسمدة بتوريد كافة التزامتها طبقل للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعى بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع فى الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.

كما ناقشت اللجنة الإطروحات الخاصة بالخريطة الزراعية، والحصر الزراعي وسوف يتم تداوله خلال الفترة المقبلة لحل هذه المشاكل لدعم قطاع الزراعة.

وبشأن مشاكل نقل الأسمدة؛ قال “ملك”: أن من خلال المناقشة بين الجمعيات التعاوينة الخاصة بالنقل والبنك الزراعي، تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل فى المحافظات المختلفة، وأن شركات النقل التزمت فى معظم الأحيان بتوصيل الأسمدة للمحافظة القريبة، ولهذا ظهرت مشكلة فى توصيل الأسمدة لبعض المحافظات مثل الوادى الجديد وقنا واسيوط والمنيا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين الجمعيات والبنك الزراعي لوضع حل لهذه المشكلة، وسوف يتم طرح الحل النهائى خلال الاجتماع القادم للجنة.