طارق فهمى”:25 يناير ثورة شعب قادر على التغيير ولكن سرقتها جماعة الإخوان الإرهابية  

أكد د”طارق فهمى” أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ,أن الثورة سرقت نتيجة قيام جماعة الإخوان الإرهابية بالسطو على حكم مصر وإدارته ,وأعتقد أن هناك اشكالية متعلقة بالتعامل مع حدث الثورة,ولكن الدولة و دستورها اعترف بالثورة, وفى ديباجة الدستور المصرى تأكيد على هذا وبالتالى لا نقيم هنا أن الثورة نجحت أو فشلت ,فالثورة حققت مكاسب للمصريين و أعادت حكم مصر إلى مرحلة معينة ولكن سطو الإخوان على الأحداث فرض هذا الأمر حيث نجحوا بمهارة فى خطف مصر لمدة سنة كاملة ,وكانت مصر تتعرض لاعتبارات خطيرة جزء منها مرتبط بسلوك الإخوان , وتصميم الجماعة على فكرة المغالبة لا المشاركة وكان لابد من تصحيح مسار الثورة ,ولكن هذه الثورة تؤكد بعض الأمور الهامة منها أن الشعب المصرى يبهر دائما العالم بقدرته على التغيير عندما يريد وبالتالى تبقى الثورة ملهمة.

و أضاف أن الثورة سرقت بالفعل و استردادها كان صعبا و مكلفا وكلف الدولة المصرية والأجهزة الأمنية الكثير ,و الآن نحن لا نزال فى مرحلة تصحيح المسار بعد ثورة 30 يونيو .

وأشار “فهمى” إلى إنه بعد مرور 13 سنة على الثورة لابد ان نتساءل :ماذا بعد ؟! خاصة إن هناك ثورة أخرى حدثت صححت المسار وبنت عقدا اجتماعيا وسياسيا ,وبالتالى نحن أمام ثورتين اقرهم دستور البلاد ولابد من استلهام روح الثورتين.

وأكد “فهمى ” أنه بعد قيام ثورتين لابد أن يشعر المصريون بحجم التغيير الحادث فى البلاد ,فرغم أن البلاد تنعم باستقرار أمنى واستقرار سياسى نتيجة التغيير فى المجالس النيابية وبناء دستور ,لكن يجب أن تكون هناك فعالية للمؤسسات الدولة ,ولابد من تقليل العبء على المصريين مشيرا الى أن الناس قبل 25 يناير كان لديهم طموحات سياسية,الآن الناس لديها طموحات اقتصادية .