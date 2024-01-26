بعد أن قاد «الريدز» لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. كلوب يعلن موعد رحيله عن ليفربول

تغلب فريق ليفربول الفائز باللقب تسع مرات في رقم قياسي على فولام 3-2 في مجموع المباراتين، سيلتقي مع تشيلسي في النهائي على استاد ويمبلي في 25 فبراير المقبل في إعادة لنهائي 2022 الذي حسمه ليفربول بركلات الترجيح.

وكان دياز قد أحرز هدف ليفربول الأول في الدقيقة 11، بعد ما استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الزاوية القريبة للمرمى.

وتعادل لفولهام اللاعب عيسى ديوب في الدقيقة 76، بعد تمريرة متقنة من لاعب ليفربول السابق هاري ويلسون، لتسعد جماهير فولهام عندما أدرك التعادل.

وبشكل صادم، لجماهير ليفربول، أعلن المدير الفنى لـ«الريدز» الألماني يورغن كلوب، رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي، مع نهاية الموسم الحالي، جاء ذلك خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لليفربول، وظهر فيه يورجن كلوب وهو يعلن خبر رحيله، بعد أن قضى مع «الريدز» 9 مواسم، حقق فيه مع الفريق العديد من الإنجازات المحلية والقارية والعالمية.

وخلال الفيديو، قال كلوب: «نفدت الطاقة لدي، أنا بخير الآن في هذه اللحظة، لكنني أعلم أنني لن أستطيع أن أكرر العمل مرارا وتكرارا».

رسالة كلوب لم تكن واضحة حول أسباب الرحيل، خاصة عبارة «أنا بخير الآن»، فهل هو الإرهاق المصاحب لوظيفة تدريب ناد كبير بالدوري الإنجليزي، أم رغبة فى مكان جديد؟

كلوب قال، أن حبه واحترامه للفريق كبير جدا، وأن احترامه للجماهير ارتفع مع كل عام قضاه في النادي.