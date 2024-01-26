تعرف على الـ8 منتخبات عربية المتأهلة لدور ثمن النهائي فى كأس آسيا ومواعيد المباريات

اختتمت مساء أمس «الخميس»، مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها دولة قطر حتى 10 فبراير المقبل، واكتمل عقد المنتخبات الـ16 التي نجحت في حجز بطاقات التأهل للدور ثمن النهائي منها 8 منتخبات عربية.

والمتابع للبطولة، يجد أنه لم يكن هناك مفاجآت تذكر حيث تأهلت المنتخبات «الكبيرة» مثل اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، إيران والسعودية.

إلا أن البطولة شهدت تألقًا لمنتخبات عربية فوي مقدمتها سوريا وفلسطين، حيث بلغ «نسور قاسيون» سوريا و«الفدائي» فلسطين الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخهم.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي البطولة:

* المجموعة الأولى: قطر، طاجيكستان

* المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا

* المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، فلسطين

* المجموعة الرابعة: العراق، اليابان، إندونيسيا

* المجموعة الخامسة: البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن

* المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند

وعن مواعيد المواجهات فهى ستكون بتوقيت القاهرة كالتالى:

الأحد 28 يناير:

أستراليا – إندونيسيا (استاد جاسم بن حمد) فى الواحدة والنصف ظهرًا

طاجيكستان – الإمارات (استاد أحمد بن علي) فى السادسة مساءًا

الإثنين 29 يناير:

العراق – الأردن (استاد خليفة الدولي) فى الواحدة والنصف ظهرًا

قطر – فلسطين (استاد البيت) فى السادسة مساءًا

الثلاثاء 30 يناير:

أوزبكستان – تايلاند (استاد الجنوب) فى الواحدة والنصف ظهرًا

السعودية – كوريا الجنوبية (استاد المدينة التعليمية) فى السادسة مساءًا

الأربعاء 31 يناير:

البحرين – اليابان (استاد الثمامة) فى الواحدة والنصف ظهرًا

إيران – سوريا (استاد عبدالله بن خليفة) فى السادسة مساءًا