وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي بعد صراع مع المرض

أعلن منذ قليل شقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وفاته بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ53 عاما.

وكان العامري فاروق، قد عانى بداية شهر نوفمبر الماضي، من الإصابة بنزيف في المخ، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، ثم دخل في غيبوبة حتى وافته المنية.

ودون خالد فاروق على «فيسبوك»: «بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة محتسبين صابرين أنعي أخي الغالي: الشريف/العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي عن عمر 53 عاما بعد صراع من المرض لمدة 80 يوما».

وقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بنشر بيان رسمي لنعي العامري فاروق رابطة الأندية المصرية المحترفة تنعي العامري فاروق نائب رئيس المارد الأحمر.

كما نعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وسبق للعامري فاروق وأن تولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وذلك قبل أن يتم انتخابه نائبا لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في عام 2017، وتم انتخابه مرة أخرى في عام 2022.