حسام حسن مديرًا فنيًا لفريق مودرن فيوتشر

أعلن مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر علاء ميهوب، تولي حسام حسن، إدارة الفريق فنيًا، وذلك خلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني السابق للفريق.

ويُذكر أنه قد تم فسخ التعاقد بالاتفاق فيما بين نادي مودرن فيوتشر والبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني على الرحيل عن النادي أمس «الخميس».

وقال مدير الكرة علاء ميهوب، في تصريحات متلفزة: «حسام حسن أتم اتفاقه مع وليد دعبس، رئيس النادي، ليكون مديرًا فنيًا للفريق، على أن يتولي إبراهيم حسن منصب مدير الكرة”، وسيكون دوري الجديد في النادي هو المدير الرياضي».

وأضاف مدير الكرة لنادي فيوتشر: «حسام حسن سيختار الجهاز المعاون له، وسنعقد جلسات مع معه من أجل تنظيم الأمور الخاصة بالعمل في الفترة المقبلة”.

واختتم ميهوب تصريحاته قائلًا: «الأجواء في فيوتشر تساعد على النجاح، وحسام وإبراهيم حسن يسعون دائمًا للنجاح».