إستمرار إنعقاد الجمعية العمومية للشعب بـ ” المهندسين”
تم تأجيل الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة الكهربائية، اليوم ، لمدة ساعتين، على أن تعقد فى تمام الثانية عشر ظهراً ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانونى لإنعقادها ، بحضور خمسون مهندساً وذلك فى إطار انتحابات التجديد النصفى ، حيث كان مقرر إنعقادها فى العاشرة صباحا بحضور ربع عدد أعضاء الشعبة البالغ عددهم 13364 عضوًا ، ولكن النصاب لم يكتمل فتقرر تأجيلها لمدة ساعتين وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا.