إستمرار إنعقاد الجمعية العمومية للشعب بـ ” المهندسين”

تم تأجيل الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة الكهربائية، اليوم ، لمدة ساعتين، على أن تعقد فى تمام الثانية عشر ظهراً ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانونى لإنعقادها ، بحضور خمسون مهندساً وذلك فى إطار انتحابات التجديد النصفى ، حيث كان مقرر إنعقادها فى العاشرة صباحا بحضور ربع عدد أعضاء الشعبة البالغ عددهم 13364 عضوًا ، ولكن النصاب لم يكتمل فتقرر تأجيلها لمدة ساعتين وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا.

وكان قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن موعد إجراء الجمعيةالعمومية العادية للشعب الهندسية السبعة لأعضاء النقابة، لمناقشة السياسة العامة لكل شعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2023، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2024، فضى عن النظر فى الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعب، وذلك طبقا للجدول الزمنى المقرر كالتالى:شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، يوم الجمعة 26 يناير 2024، شعبة الهندسة الكهربائية، يوم السبت 27 يناير 2024، شعبة الهندسة المدنية، يوم السبت 27 يناير 2024، شعبة الهندسة الميكانيكية، يوم السبت 27 يناير2024، شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات، يوم السبت 27 يناير 2024، شعبة الهندسة المعمارية، السبت 27 يناير 2024، شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، الثلاثاء 30 يناير 2024.

وأوضحت النقابة، أن موعد الانعقاد الأول يكون صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعب، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 والنظام الداخلى، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد “خمسين عضوا”.