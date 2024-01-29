نقيب المحامين يترأس ثلاث جلسات حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد

شهد النادى النهرى للمحامين بالمعادى، اليوم الاثنين،إنعقاد ثلاث جلسات لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بحضور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وفي بداية كلمته عبر نقيب المحامين، عن سعادته لوجوده بين أبنائه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين تشهد تلقى أوراق الترشح للانتخابات على مقعد النقيب العام والذى يتنافس عليه حتى الآن ثمان مرشحين من بينهم النقيب الحالى والنقباء السابقين سامح عاشور وحمدى خليفة بالإضافة إلى منافسة ١٥٥ محامى على مقعد عضوية مجلس النقابة العامة.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء القادم الموافق 31/1/2024.