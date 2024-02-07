نواب بني سويف يسألون التعليم العالي حول أسباب تأخر تعيين رئيس جديد لجامعة بني سويف الأهلية

وجه أعضاء مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، سؤال برلماني عاجل، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة بني سويف، بشأن عدم تعيين رئيس جديد لجامعة بني سويف الأهلية حتى الآن؟

وأوضح أعضاء مجلس النواب عن بني سويف وهم علي بدر، محمد رجب، ورمضان أبوحسان؛ في سؤالهم أن رئيس الجامعة الحالي المكلف بتيسير أعمال جامعة بني سويف الأهلية غير متواجد طوال أيام الأسبوع، الأمر الذى يؤثر على سير العملية التعليمية بالنسبة لأبنائنا الطلبة، حيث أن الجامعة بها عدد من الكليات الكبيرة تتطلب التواجد والمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، بالمقارنة مع الجامعات الأهلية الأخرى.