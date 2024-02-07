طلب برلماني للحكومة بشأن طمس زخارف مسجد أبوالعباس التاريخي بالإسكندرية

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن طمس زخارف مسجد أبو العباس التاريخي بالإسكندرية.

ووجهت النائبة طلبها لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار، وذكرت أن في طلبها أن الصور المتداولة لأعمال الترميم التي جرت بالمسجد مؤخرًا أثبتت طمس واضح لزخارف شخشيخة مسجد المرسي أبوالعباس والذي يعتبر واحداً من أهم المعالم في مدينة الإسكندرية وكانت بداية تشييده عام 1933 وتم إقامة أول صلاة فيه عام 1945، والمسجد من تصميم المعماري الشهير ماريو روسي.

وذكرت النائبة أنه تكرر في السنوات الأخيرة عدد من التدخلات الترميمية التي تركت الأثر أو المبني المراد ترميمه في حال أسوأ كثيراً مما قبل الترميم مما نتج عنه في بعض الأحيان ضياع القيمة التاريخية والمعمارية.

وطالبت صابر بإيضاح كافة أعمال الترميم التي أجريت بالمسجد والوقوف على كفاءة الجهة التي أُسند إليها الترميم، كما طالبت بإحالة طلبها إلى لجنة السياحة والآثار لمناقشته.