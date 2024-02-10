نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية: جهود كبيرة فى البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء

أكد دكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فى البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء، حيث تم العمل على عدد من المحاور، ومنها، (البناء الأخضر والمستدام – الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن – مواد ونظم البناء الاقتصادية المناسبة للظروف البيئية المختلفة – ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني والتجمعات السكنية – تدوير المخلفات – استحداث نظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء – تطوير وإعادة تأهيل وصيانة ومراقبة الكباري – الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية في مجال الإسكان والبناء).

وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه وفى إطار جهود الوزارة لزيادة مساحة المعمور وحسن استغلال الموارد، من خلال التخطيط على المستويات المتدرجة (قومى – إقليمي – محلى)، فقد تم على المستوى القومي، الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمحافظات (الأقصر – مطروح – سوهاج – قنا)، وإعداد التصور التنموي ومخطط استخدامات الأراضي لمنطقة وادي قنا، وإعداد المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد، وإعداد الملف الاستثماري للمشروعات ذات الأولوية لتحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من المشروعات التخطيطية.

وأضاف دكتور وليد عباس: على المستوى الإقليمي والمحافظات، تم إعداد الخريطة المعلوماتية لأعمال الطرق والنقل والموانئ والتغذية بالمياه والصرف الصحي لمحافظات إقليم “الدلتا والإسكندرية، جنوب الصعيد وقناة السويس، أسيوط، والقاهرة الكبرى)، وتحديث مخطط الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة، وإعداد مخطط تطوير منظومة النقل السريع بالحافلات “BRT” وتعزيز وسائل النقل غير الآلى “NMT” بالقاهرة الكبرى، أما على المستوى المحلى (المدن – القرى – الكفور والنجوع)، فقد تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة وتحديثها لـ14 مدينة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة، واعتماد الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ4413 وتحديثها لـ564 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.