في أول جولاتها الميدانية .. مايا مرسي تطمئن على الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح الجمعة زيارة مفاجئة لعدد من دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة الجيزة، وقامت وزيرة التضامن بزيارة دار منابر النور لرعاية الأيتام “بنات” بمدينة الشيخ زايد، و تفقدت الدار، وأطلعت على الخدمات المقدمة داخلها للفتيات المقيمات بالدار.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجلوس مع الفتيات والاستماع لهن ومعرفة احتياجاتهن وشكوهن، حيث سيتم العمل على تلبية طالباتهن.

وعقب ذلك توجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لزيارة دار منابر النور لرعاية المسنين “سيدات” ، حيث التقت السيدات نزيلات الدار ، وتحدثت معهن لمعرفة طلباتهن وسبل تحسين اوضاعهن بالدار.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة مفاجئة أخري لدار التعارف الإسلامية لرعاية المسنين “رجال – سيدات” بمنطقة العجوزة، و تفقدت الدار والخدمات المقدمة للمسنين سواء الطبية أو الاجتماعية والنفسية.

وأجرت الدكتورة مايا مرسي لقاءات مع المسنين بالدار للوقوف على رأيهم بالدار والسماع إلى طلباتهم، مشددة على أنها ستكرر مثل هذه الزيارات المفاجئة للاطمئنان على الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية.