وزيرة التضامن تتابع حريق الموسكي .. وتوجه بتقديم التدخلات اللازمة وحصر الخسائر

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب بمخزن ملابس بمنطقة «الموسكي» بالعتبة في وسط البلد والتابعة لقسم شرطة الموسكي بالقاهرة، أمام «جراج العتبة»، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات .