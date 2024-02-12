مسلمين أو مسيحيين أو يهود.. رئيس البرلمان: المواطنون سواء أمام القانون

شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب على أن الدستور أقر حماية المواطنين، وأنهم سواء أمام القانون، سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود.

وجاء توضيح رئيس المجلس خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردًا على ما ذكره النائب السعيد عمارة بقوله: “ندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأشار رئيس النواب إلى أن هناك يهود مصريين في مصر، قائلًا: ومن ثم تُحذف كلمة يهود من المضبطة.

وأشاد النائب السعيد عمارة، بجهود القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الدولة المصرية، وتحقيق الأمن القومي، لاسيما في ظل إصرار إسرائيل على ضرب الفلسطينيين في رفح الفلسطينية. وقال النائب: كلنا داعمين للقوات المسلحة، ونقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وعلى قلب رجل واحد للدفاع عن السيادة المصرية والأمن المصري، وندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع النائب: على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا أن الرئيس لم ينس آثار هذه الظروف على المواطن بشكل عام، وأصدر حزمة من القرارات التاريخية لتخفيف تداعيات وآثار هذه الظروف على المواطنين.