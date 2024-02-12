المصرية للدواء تنصح بالتغذية السليمة للحوامل 

أكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية التغذية الجيدة خلال فترة الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم والجنين مشيرة إلى أن نوعية الطعام أهم من كميته.

وتنصح الهيئة السيدات الحوامل باختيار الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وتجنُّب المأكولات غير الصحية، كما أن التغذية الجيدة تساعد على التعامل مع المتطلبات الإضافية للجسم مع تقدم الحمل؛ حيث إن الهدف هو تحقيق التوازن في الحصول على العناصر الغذائية الكافية لدعم نمو الجنين والحفاظ على وزن صحي.

وحذرت من خطورة البدء بالحمية الغذائية لإنقاص الوزن (الرجيم) في فترة الحمل؛ حيث يؤثر ذلك على حصول الأم والطفل على العناصر الغذائية المهمة وشددت على ضرورة تجنُّب الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية ،و تناول الفواكه والخضروات المغسولة جيدًا والتقليل من الملح في الطعام؛ حيث إنه يسبب احتباس السوائل مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.