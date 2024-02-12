برلماني: الحكومة لازم تمشي وتتحاكم على اللي عملته فينا!
هاجم النائب فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بشدة، وقال أثناء كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة قوانين حزمة الحماية الاجتماعية بشأن زيادة المرتبات والعلاوات: “إن العلاوات والزيادات اللي الحكومة بتعملها مجرد مسكنات وكمان بتعمل أعراض جانبية”، وتساءل النائب مستنكرًا؛ الحكومة هاتطبع فلوس وتزود التضخم؟ وإيه الفايدة إننا نرفع المرتبات 50% ونزود الأسعار 200%؟
وأكمل النائب: “الحكومة ماشية غلط ومصممة تمشي غلط، الناس بتقول إنها غلط والمؤسسات الدولية بتقول إنها غلط وإحنا من ٣ سنين بنقول إنها غلط”، واختتم: “الحكومة دي مش كفاية تمشي، دي لازم تتحاكم على اللي عملته فينا”.