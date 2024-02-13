نقابة صيادلة القاهرة تحذر من تداول أدوية غير مسجلة عبر التطبيقات الإلكترونية 

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لهيئة الدواء المصرية بضبط أحد التطبيقات الإلكترونية التى تقوم بالترويج لبيع الأدوية والتتبع من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة، تم ضبط أدوية بدون فواتير ومجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوجهت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لهيئة الدواء المصرية، على المجهود الذي تقوم به الهيئة والتعاون المثمر مع النقابة وعلى الإستجابة السريعة لرصد بعض المخالفات لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، والذى أكد أن المكان الوحيد لتداول الدواء هو الصيدليات، ومن هذه المخالفات تداول الدواء عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية التى أصبحت أرضا خصبة للأدوية غير المسجلة بالإضافة إلى هدم أساسيات قانون المهنة القائم على أسس وقواعد للصالح العام.

وتابعت النقابة في بيان لها: نتمنى مزيدًا من النجاح لهيئة الدواء المصرية ونتوجه بالشكر لرئيس هيئة الدواء المصرية الوزير دكتور علي الغمراوى والشكر والتقدير لكل المفتشين في إدارة التفتيش الصيدلي وعلى رأسهم الدكتورة أميرة محجوب معاون رئيس الهيئة لشئون متابعة التفتيش الصيدلي ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المصانع.

وتقوم نقابة صيادلة القاهرة بالتعاون مع كل الجهات المختصة للقضاء على جميع التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مهنة الصيدلة وتؤكد بأنها لن تألو جهدا حتى يتم ردع جميع المخالفين للحفاظ على حقوق الصيادلة