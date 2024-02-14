المغاوري يحذر من انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات الحفر والبناء على جانبي الطرق

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجهة إلى وزير التنمية المحلية بشأن انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر والبناء والهدم على جانبي الطرق العامة، بما يمثل إهدارًا للخطط التي تستهدف تحسين خدمة الطرق، بالإضافة إلى الحفاظ على مظاهر الجمال.

أيضًا ما تمثله تلك الظاهر من إعاقة الحركة على تلك الطرق، وبخاصة في مداخل المدن، والظاهرة الأوضح والأكثر بشاعة امتداد شارع أحمد حلمي وأعلى كوبري عبود؛ فهذه التصرفات واضحة للعيان، ولكن لا يوجد ما يردع ويحول دون استمرار تلك الظاهرة.

وطالب نائب التجمع بإحاطة البرلمان بالإجراءات والتداربير الممكن اتخاذها للحد من تلك الظاهرة.