خبير اقتصادي: «الدولرة» جرس إنذار للدولة.. ومؤثراتها الاجتماعية شديدة الخطورة

أكد الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث خلال الفترة الحالية هو إصلاح مالي ونقدي وليس اقتصادي، ووضح بالتجربة انه ليس النهج الأمثل، والدليل على ذلك وأن الدولار شهد قفزات كبيرة بالمقارنة بالجنيه، موضحا أنه تماشيا مع الرقم الذي وصل إليه سعر الدولار، فإنه أصبح سلعة وليست مجرد عملة فقط، يقوم البعض بجي مكاسب من خلال الاتجار غير المشروع بهذه العملة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن هذه الممارسات تعد جرس إنذار للدولة، في ظل ارتفاع فاتورة الواردات والعجز بين الصادرات والواردات وصلت إلى 40 مليار دولار، مما ساهم في بدء عملية «الدولرة» وكل قطاع أصبح يقوم بتسعير منتجاته بالدولار برقم مغايير عن القطاعات الأخرى، في ظل أزمات إقليمية تزيد من معاناة الوضع وتؤثر على مصادر النقد الأجنبي.

وحذر من مخاطر التوسع في عمليات «الدولرة» وتأثيرها على الأسعار ومؤثراتها الاجتماعية وخاصة الطبقة الوسطى، موضحا أن الاقتصاد تأثر كثيرا بسبب أزمات النقد الأجنبي، بجانب أن أقساط الديون خلال عام 2024 مرتفعة بنسبة كبيرة حيث تصل إلى 24 مليار دولار، ويتم تمويل موازنة العام الجديد بالجنيه بقيمة عجز وصلت إلى 824 مليار جنيه، مطالبا بوجود تفكير خارج الصندوق للخروح بالاقتصاد إلى بر الأمان، في ظل أومة عالمية طاحنة.

وتابع «خزيم»، أن الأمر يتطلب وجود فكر مختلف للعمل على توليد الدولار من خلال حسن استغلال المزايا النسبية لموارد الدولة، مضيفا أن الأمر أصبح الأن الديون مقابل الأصول، والتضخم أصبحت منفلتا وأسعار السلع ترتفع كثيرا، قائلا إن الحلول الاقتصادية في الأونة الأخيرة تعد أكثر أزمة من الأزمات الاقتصادية التي نواجهها، فالحكومة لديها مستحقات ديون حتى 2071، وأن ما يتم الأن هو السعي للحصول على قروض من أجل سداد قروض أخرى، وبالتالي فإن معدل الديون في نسبة ارتفاع مستمر والقوة الشرائية في حالة انخفاض.

وحول بدائل توفير النقد الأجنبي، قال إنه على المدي السريع، هناك السياحة ومبادرات الذهب والسيارات، فهما أسرع الطرق لتوليد الدولار، موضحا أن الحركة المالية والنقدية جزء أصيل من الحركة الاقتصادية، والجميع يتعامل مع العرض فقط ولا ينظر إلى أساس المرض الموجود في هيكل الاقتصاد الذي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد، وكيفية توليد الدولار من النشاط الزراعي والصناعي والبحري والسياحي والخدمي، قائلا إن الحالة الحالية من فقدان المعروض من الدولار في ظل هندسة مالية، يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالاقتصاديات الخمس، الزراعي بشقية الزراعة والتصنيع الزراعة، والاقتصاد الصناعي، والاقتصاد السياحي، والبحري، والخدمي.