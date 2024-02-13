وليد جاب الله: القانون يمنع التعامل بأي عملة داخل الدولة غير الجنيه

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن القانون يمنع التعامل بأي عملة أجنبية داخل الدولة غير الجنيه، وأنه كل سلوك مخالف لذلك يعرض مرتكبه للعقوبة، وأنه يجب على كل مواطن إبلاغ السلطات في حالة وجود تعامل بهذا الأمر لأنها جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن الجانب الاقتصادي، أكد «جاب الله» أن هذا الأمر يخل بالنظام النقدي في الدولة ويسبب له أضرارا كبيرة ولا تقبل أية دولة أو تسمح بهذه الممارسات غير المنضبطة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أننا خلال الفترة المقبلة ننتظر قرارا من القطاع المصرفي، فهناك دول تقبل أن يكون هناك سعرين للصرف ودول لا تقبل بذلك، وبالتالي فصانع السياسات يجب أن يختار النظام الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة ويصمم السياسات على هذا الاختيار، مشددا على ضرورة عمل الحكومة من أجل تخفيض معدلات التضخم، واستخدام أدواتها لتحقيق ذلك، فالسياسة النقدية أدواتها ليست كثيرة لمعالجة التضخم، ولكن يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار من خلال وجود إتاحة أكبر للنقد الأجنبي، والعمل على توفير السلع في الأسواق ووجود رقابة لمنع حجبها عن الأسوق، قائلا إن الحكومة يجب أن تعمل خلال الفترة المقبلة بشكل عكسي من أجل عمل تحريك في الأسواق ومعالجة التضخم المرتفع، فهذا دورها.

كما طالب الخبير الاقتصادي بتوجيه كل الإمكانيات والاستثمارات لتعظيم الدور الإنتاجي والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، الأمر الذي يجعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا للتجارة، مشددا على ضرورة استهداف الأسواق الإفريقية بصورة أكبر لزيادة الصادرات وزيادة الحصيلة الدولارية، مضيفا أنه يجب دفع جزء من الواردات بالعملات المحلية للبلد الأم، مثل اليوان الصيني والروبل الروسي وغيره من العملات.