نقيب الفلاحين: تحديد سعر القطن ب 10 و12 ألف جنيها للقنطار يساهم في زيادة المساحة المزروعة إلى 500 ألف فدان

رحب ” حسين عبدالرحمن ابوصدام” نقيب عام الفلاحين بقرار الحكومة بشأن وضع سعر استرشادي لقنطار القطن في الصعيد ب 10 آلاف جنيها ، ولقنطار القطن في وجه بحري 12 ألف جنيه..لافتا إلى أن هذا السعر مرضي وبه هامش ربح كبير.

وأوضح أن وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب في حد ذاته وأن زيادة هذه الأسعار واردة في حالة ارتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جني المحصول . وتوقع”عبدالرحمن” أن يساهم هذا القرار في زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 ألف فدان بعدما انخفضت المساحة في الموسم الحالي إلي 250 ألف فدان

وأشار إلى أن القطن يزرع في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعة بوجه كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعة من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفترة الماضية.

وتابع : ابوصدام أن أسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم في آخر مزادات الوجه البحري ل 14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب علي القطن المصري ، وأن تحديد سعر ضمان في حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم في تشجيع المزارعين علي زراعة القطن لان سعر الضمان هو الحد الأدنى للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر علي أقل تقدير وده سعر مرضي وفيه هامش ربح محترم للمزارع فاذا ارتفع السعر العالمي كان ذلك زيادة في ربح المزارع.

واكد عبدالرحمن ان محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية الهامه التي تساهم في صناعة وتوفير الأعلاف مما ينمي الثروه الحيوانيه ، كما يساهم في توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العمله الصعبه التي تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم في خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الارز كثير استهلاك المياه.