فى افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة .. مواطنون يهتفون ضد وزير التموين.. و يطالبونه بالرحيل 

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات وذلك بتخفيضات تبدأ من 5 ٪ وحتى 25 ٪

وخلال افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية تعرض وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنتقادات شديدة من قبل المواطنين وهتف المواطنين مطالبين برحيله من الوزارة لأنه فشل في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين..حيث تزاحم المواطنين من أجل الحصول على كيس سكر بسعر 27 جنيها داخل المعرض بدلا من شرائه ب 50 جنيها من الأسواق وايضا زجاجة الزيت زنة 70مللى لتر تباع داخل المعرض 75 جنيها بدلا من 80 و90 جنيها

وتوافد المواطنين على المعرض فى ساعات الصباح الأولى ، وهم يقفون في طوابير انتظار لتشريف الوزير وافتتاح المعرض..ورفض المسؤولون فتح أبواب المعرض للجمهور وبيع السلع إلا فى الساعة الخامسة مساء، وهو الأمر الذى تسبب فى انفجار غضب المواطنين والهتاف ضد الوزير الذى اضطر أمام هذا الهجوم الانسحاب ومغادرة المعرض ارحل..ارحل

من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وتوفير الأرض التى تقام عليها المعارض مجانا لعرض منتجات أكثر من 30 شركة تابعة للوزارة

و أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائيه طرح 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة بالمعارض ، بالإضافة إلى شنطة أهلا رمضان بأصناف تتراوح بين 6 إلي 10 أصناف، وسيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني ، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف