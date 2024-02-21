فى مبادرة عودة العلاقات الطيبة.. المصري البورسعيدي: نفتح قلوبنا وعقولنا ونمد إيدينا لـ«الأهلي»

كشف نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي رجب عبد القادر، عن نية ناديه في عودة العلاقات الطيبة من جديد بينه وبين النادي الأهلي، وتنقية الأجواء خلال الفترة المقبلة، وتبادل الزيارات بين إدارة الفريقين.

وقال عبد القادر فى تصريحات له: كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي علاقته ممتاز بكافة الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي، وعلاقتنا بمجلس إدارته ممتازة وليس هناك أي أزمات أو مشاكل إطلاقا.

وأضاف نائب رئيس المصري البورسعيدي: نفتح قلوبنا وعقولنا وأيدينا للنادي الأهلي، والنادي المصري ليس في خصومة مع النادي الأهلي ولا مع أى نادٍ آخر، وهذه هى الرياضة التى ننشُدها جميعًا ونحن بحاجة إلى أن نراها في الملاعب المصرية.

واستشهد رجب عبد القادر بضم ناديه، للاعب النادي الأهلي صلاح محسن خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قائلا: «صلاح محسن قادما من المصري للأهلي، وقد تكون أول نواة التعامل مع الأحمر».

ويأتي ذلك بعد دعوة الزمالك للأهلي لزيارة الأبيض، وهو ما لباه مجلس إدارة الأحمر برئاسة محمود الخطيب، الأمر الذي دفع بمجلس الإسماعيلي لتوجيه دعوة مماثلة للمارد الأحمر.

وفي وقت سابق، حرص فرج عمران، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لزيارة الدراويش خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار زيارة مسؤولي الأهلي للزمالك أول أمس الاثنين.