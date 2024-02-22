بعد إقرار قانون رعاية المسنين..رئيس اتحاد المعاشات يطالب بحد أدنى 6 آلاف جنيه

أكد أحمد العرابى “رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن الحكومة ترفض رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6 آلاف جنيها أسوة بالحد الأدنى للاجور ..وهذه المطلب يضمن الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات وطالب انه ينبغى أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين أن يكون من حق أصحاب المعاشات التمثيل فى مجلس ادارة التأمين الصحى بنسبة 50% من عضوية المجلس كرقابة شعبية وايضا مجلس ادارة صندوق رعاية المسنين ,وفيما يخص الرعاية الصحية نطالب أن يتم اعفاء المسنين عند تحديد قيمة العمليات من أى رسوم أو أعباء مالية ,وفيما يخص الالتزام بالحياة الكريمة للمسن نطالب بالنص على علاوة بنسبة 5% من عوائد الاستثمار على أموال أصحاب المعاشات ,وتسليمهم كروت ذكية تسمح لهم بالسفر على الدرجات الفاخرة فى قطارات السكة الحديد واتوبيسات النقل العام ,حقهم فى التملك لوحدة سكنية بسعر التكلفة اعفاء من نظام القرعة ,وأن تتحمل الدولة تكلفة العلاج فى الحالات الخطرة وأن يتم تخصيص نسبة 5% من تأشيرات الحج لكبار السن .وأوضح أن أصحاب المعاشات سوف يقومون بوقفة احتجاجية يوم 21 فبراير المقبل أمام البرلمان للمطالبة بالحد الأدنى للمعاش مساوى للحد الأدنى للاجور.