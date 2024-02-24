الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يرفض التماس الأهلي بقيد حارس مرمى

بعد الفوز على ميدياما الغاني في المباراة التي جرت بينهما أمس «الجمعة»، وفاز فيها الأهلي بهدف دون رد، وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ«كاف» ضربة موجعة للنادي الأهلي.

وكان فريق الكرة الأول فى النادى الأهلى، قد قدم التماسًا إلى «كاف» بشأن قيد محمود الزنفلي كحارس ثاني وبديل لمصطفى شوبير في القائمة الإفريقية، بعد غلق القيد، بسبب إصابة محمد الشناوي القائد والحارس الأساسي مع المنتخب بشكل طاريء.

وفوجيء النادي الأهلي برفض الطلب المقدم من قبل الاتحاد الإفريقي، برفض قيد الزنفلي، وبالتالي يصبح مصطفى شوبير الحارس الأول ثم من بعده حمزه علاء، حيث كان الأهلي يريد أن يكون البديل متمرساً مخضرماً على كافة الأصعدة.

وسيكمل مصطفى شوبير المتألق في المباريات المقبلة، بداية من مباراة بلدية المحلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ومن بعدها مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني.

ويسعى المارد الأحمر إلى وضع البدائل في كل المراكز، من أجل التواجد بشكل متميز على كافة الأصعدة، وأن يكون هناك العديد من النجوم في كل المراكز من أجل السيطرة والإجادة والوصول إلى الآلية الكبرى في المباريات المحلية والإفريقية.

وكان النادي الأهلي، قد ضم محمود الزنفلي، وذلك بعد إصابة محمد الشناوي في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية مع المنتخب في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع في الكتف وإجرائه جراحة ناجحة في ألمانيا، ويجرى التأهيل حالياً للعودة بعد شهرين ونصف.