النواب يوافق على اتفاقية تعاون مالي بين مصر وألمانيا الاتحادية لتمويل إدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني الشامل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ومقرر الموضوع أهداف الاتفاقية أمام الجلسة العامة.