إصابة لاعب فريق الأهلي 2003 بارتجاج في المخ خلال مباراة الاتحاد

تعرض لاعب فريق شباب الأهلي مواليد 2003 مصطفى أبو الخير، للإصابة بارتجاج في المخ واشتباه في تعرضه لكسر في الأنف، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دوري الجمهورية.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، سقوط مصطفى أبو الخير الأمر الذي أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ، نُقل على إثره إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته.

وتم نقل اللاعب مصطفى أبو الخير، إلى المستشفى حاليًا من أجل الملاحظة وتلقى العلاج اللازم، خاصة بعد الاشتباه في تعرضه لكسر في الأنف، بجانب الارتجاج في المخ.

وقال المدرب العام لـ فريق شباب الأهلي مواليد 2003 أحمد جلال، في تصريحات عبر حساب الأهلي الرسمي على «فيسبوك»: أصيب مصطفى أبو الخير خلال اللقاء، نتمنى له السلامة ويرجع إن شاء الله كويس.

وفاز فريق الأهلي مواليد 2003 على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبًا، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من دوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

ويُذكر أن المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، كان قد صعد مصطفى أبو الخير إلى الفريق الأول للأهلي، وتم تسجيله في قائمة المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا، حيث تواجد في قائمة مباراة شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.