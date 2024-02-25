لبيب يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز ويطمئن على زيزو

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب، على التواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر، وتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى رئيس نادي الزمالك اتصالا هاتفيا بعضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة أحمد سليمان، من أجل تقديم التهنئة للفريق.

كما قام حسين لبيب بالتواصل مع المدير الفني لفريق الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز، وتقديم التهنئة له، ومن جانبه أكد جوميز لرئيس الزمالك أن الفريق سيكون أكثر قوة مع توالي المباريات، كما حرص رئيس نادي الزمالك على الاطمئنان على أحمد مصطفى «زيزو«، لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة في اللقاء.

وكان فريق الزمالك،قد حقق الفوز على أبو سليم الليبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الفوز يحسم الزمالك التأهل كأول مجموعته برصيد 13 نقطة، ويتأهل أبو سليم الليبى كثانى المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى ساجرادا الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى فى المركز الرابع دون نقاط.