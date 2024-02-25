زعيم الثغر يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي في «دوري Nile»

حسم التعادل السلبي، لقاء الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، والذي أقيم على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات دوري Nile.

وسيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات اللعب في معظم فترات اللقاء، ولكن تألق الحارس المهدي سليمان حرمهم من تسجيل هدف الفوز أمام الاتحاد الذى أن يضغط على البنك الأهلى من بداية اللقاء، لتسجيل الهدف الأول، وكاد عبد الغني محمد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وسط تصدي من جانب محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي.

وأنقذ أبو جبل من جديد فرصة هدف ثانٍ لصالح الاتحاد السكندري، في الدقيقة 50، بعد التصدي لرأسية سيف تقا، وأبعدها لضربة ركنية.

وأهدر بنجامين بواتينج، مهاجم الاتحاد، فرصة هدف في الدقيقة 81، بعد أن سقط قبل تصويب الكرة.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 20 في المركز الرابع، في حين رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 12 في المركز الرابع عشر، خلف الزمالك بفارق الأهداف، ومتفوقا على الإسماعيلي، بفارق الأهداف أيضا.

ومن المقرر أن يواجه فريق البنك الأهلي نظيره فاركو يوم «الجمعة» القادم، فيما سيلتقي الاتحاد السكندري مع إنبي يوم «الأحد» المقبل.