أمين عام  اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 20 ٪ والفول 18%

توقع الدكتور “علاء عز “أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار السلع بعد قرار زيادة سعر الدولار لعدة أسباب الاول: أن المكون الدولارى فى أى سلعة سواء المستوردة أو التى تحتوى على مواد خام مستوردة سوف تنخفض أسعارها بنسبة المكون الأجنبى لأن الدولار كان يتم الحصول عليه ب 70 جنيها الآن أصبح فى حدود 50 جنيها أو أقل وبالتالى هذه نسبة الانخفاض فى سعر الدولار ستؤدى إلى انخفاض اسعار السلع ,السبب الثانى :هو أن المصانع كانت تعمل بربع طاقتها الانتاجية ,نظرا لعدم وجود مستلزمات الانتاج وبالتالى مصروفاتها الثابتة كانت تحسب على أساب رع الطاقة الانتاجية ولكن بعد دخول البضائع والمواد الخام والافراج عن المستلزمات ستعمل بكامل طاقاتها وبالتالى المصاريف ستكون على كامل الانتاج وهذا سوف ينعكس على الاسعار ,والسبب الأخير وهو الأهم فى رأى أمين عام اتحاد الغرف ,وهو زيادة المعروض من السلع ووجود وفرة والتنافس بين المصانع والانتاج زاد وسوف يتضح هذا خلال أيام شهر رمضان ,وكل مصنع سوف يبدأ فى الاعلان عن سلعه من أجل تصريف منتجاته والمنافسة بين المصانع سوف تساهم فى تقليل الارباح لكى يستحوذ على نسبة فى البيع ..وبالتالى التوقعات كلها تؤكد أن الاسعار ستنخفض فى الفترة المقبلة ,وبالفعل بدأنا نشاهد انخفاض فى بعض السلع مثلا الزيوت انخفضت 20 %فى الاسواق ,والفول انخفض بنسبة 18% .