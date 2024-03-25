أنتِ الملكة.. النائب إيهاب منصور يُكرم الأمهات المثاليات بالجيزة

قام النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب بتكريم مئات الأمهات فى الحفل الذي نظمته مؤسسة “اصنع حلمك” للتنمية المجتمعية بالتعاون مع النائب، فى احتفالية عيد الأم تحت عنوان “أنتِ الملكة” وتقديم الإعلامية هبه كميل.

وشهدت الاحتفالية حضور ممثلي العديد من الوزارات، منها؛ التعليم والصحة والتموين والقوى العاملة والتضامن، ومحافظة الجيزة وحي العمرانية والشئون الاجتماعية.

كما شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من الرموز الدينية والفنية ومنهم الفنان فريد النقراشي.

وخلال كلمته بالاحتفال، أشاد المهندس إيهاب منصور بدور المرأة المصرية في كل مناحى الحياة وحرصها الدائم على القيام بدورها الأسري والمجتمعي على أكمل وجه، تقدم النائب بالشكر لكل أمهات مصر على ما يبذلوه من جهد متواصل لبناء الأسرة ، مختتما كلامه بعبارة “انتى الحياة”.

وفي أجواء من الألفة والود، شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات. كما تم تكريم عدد من السيدات؛ تقديرا لدورهن التطوعي في العمل المجتمعي فى عدد من المجالات الصحية والتعليمية والفنية.

وقد أثنى الحاضرون على الاستقبال الحافل والتنظيم وفقرات الحفل المتنوعة، وشهد الحفل الذى أقيم بإحدى القاعات بحى العمرانية بمحافظة الجيزة بمشاركة مؤسسة العربى فى توزيع الهدايا على الأمهات تكريما لهن.