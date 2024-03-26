علاء عابد يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على غزة

ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بموافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار على غزة.

وطالب النائب علاء عابد، المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاسرائيليه بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي .

واعتبر أن هذا القرار اعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الأشقاء في قطاع غزة، من حرب الابادة الجماعية التي يشنها العدوان الغاشم على أطفال ونساء وشيوخ غزة.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذا القرار يعيد لمجلس الأمن الدولي دوره الريادي في وقف الجرائم الوحشية التي ترتكب في حق الإنسانية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذا القرار بمثابة تأكيد ودعم لموقف مصر الواضح والثابت تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الاولي، ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، ولفت إلى أن هذا القرار تأكيد على زيف ادعاءاته الباطلة وكشف جرائمه الوحشية أمام العالم أجمع.