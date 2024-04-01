السبكى يوجه بتنمية الموارد الذاتية لهيئة الرعاية الصحية لتطوير و تحسين الخدمات

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية للهيئة، والتي تهدف إلى تطوير آليات جديدة لتنمية الإيرادات الذاتية، واستكشاف فرص جديدة لتنويع مصادر الدخل للهيئة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق استدامة وتطوير النظام الصحي بمصر، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، على نتائج أعمال اللجنة وما حققته من إنجازات ومستهدفات خلال الأيام الماضية، كما استمع إلى شرح مفصل حول مقترح مشروع جديد لتطوير موارد الهيئة، بما في ذلك المساحات المتاحة للاستثمار في داخل ومحيط كل منشآة صحية تابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس”، والمواقع الجاذبة التي يمكن استغلالها، والمتطلبات الواجب توافرها للبدء في تنفيذ المشروعات، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ونماذج العمل المتنوعة للمشروعات.

واستعرض الاجتماع، بعض المشروعات والأفكار المبتكرة والمتطورة المقترح تنفيذها، وأهمها مشروعات “تدريب الغير إلزامي الطبي وغيرالطبي، الرعاية الطبية المنزلية، المعامل الطبية، الصيدليات التجارية، آلة بيع الأدوية الصيدلية، المخازن الطبية، البنوك الإلكترونية”، وغيرها من المشروعات المتنوعة والمتعددة، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية استهداف تنفيذ المشروعات والأفكار المبتكرة وفق نماذج عمل متنوعة لاستحداث موارد وخدمات جديدة مطلوبة لمتلقي ومقدمي الخدمة وزيادة مدى رضائهما.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تستهدف وضع خارطة للفرص المحددة للاستثمار في داخل ومحيط المنشآت الصحية التابعة للهيئة وفقًا لمستويات مختلفة، بالإضافة إلى استراتيجية لنوعية المشروعات وأقوى العلامات التجارية المتاح مشاركتها، وذلك بناءً على تحليل السوق العالمية والمصرية.

ووجه السبكي، بوضع خطط العمل المتكاملة والزمنية للمشاريع المقترحة، وكذلك إجراء الدراسات القانونية والإقتصادية الدقيقة للمشاريع وفقًا لنماذج العمل المتنوعة، كما أكد على أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في مشاريع مماثلة لكبرى الجهات لزيادة الكفاءة وضمان تحقيق الأهداف

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تنمية الموارد الذاتية لهيئة الرعاية الصحية مما يسهم في التطوير والتحسين المستمرين في جودة الخدمات الصحية، وتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتشجيع التميز والابتكار، مشيرًا إلى أن لجنة تنمية الموارد تضم خبرات وكفاءات وعناصر متميزة قادرة على إحداث الفارق في العمل والتحرك الاستراتيجي على المستويين الوطني والعالمي.

وتابع السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية تسعى إلى صياغة أجندة تضمن إحداث تطور وتحول مستدام يقوم على نماذج جديدة للنمو والتنمية، كما تضمن الاستمرار بقوة وفاعلية استكمالًا لإنجازات هيئة الرعاية، وتحقيق نجاحات جديدة تعزز الوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030.