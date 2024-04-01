هيئة الدواء تنصح بنتوع الوجبات فى رمضان 

وجهت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة تجنب أي نظام يعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء فقط؛ للحفاظ على صحة جسمك، وإنقاص وزنك بطريقة صحية.

وتقدمت بعدة نصائح لتناول وجبات متنوعة في رمضان حتى نتمكن من الاستمتاع بالشهر الكريم دون الإضرار بالصحة وهى:

-تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم.

-تناول الحبوب الكاملة: تُشعرك بالشبع لفترة أطول.

-تناول البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون.

-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم: تُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

-تناول كميات قليلة من الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات.

-اشرب الكثير من الماء؛ للحفاظ على رطوبة الجسم.

-قلل من تناول السكريات والدهون المشبعة: تُعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.